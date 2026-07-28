'Tadic gaat terugkeren bij Ajax': "Als trainer of teammanager"

Hoewel Dusan Tadic zijn loopbaan vervolgt bij NEC, denkt Mike Verweij dat de Serviër in de toekomst opnieuw aan Ajax verbonden zal zijn. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf blijft de band tussen de club en de voormalig aanvoerder bijzonder sterk.

Ajax probeerde Tadic deze zomer nog binnen te halen, maar niet als speler. Jordi Cruijff en trainer Míchel zagen een rol voor hem weggelegd binnen de kleedkamer, terwijl de Serviër ervan overtuigd is dat hij nog altijd van waarde kan zijn op het veld. Daardoor koos hij uiteindelijk voor een contract bij NEC. Marcel Boekhoorn en trainer Dick Schreuder reisden zelfs naar Belgrado om hem van die overstap te overtuigen.

Verweij verwacht dat Tadic ook in Nijmegen nog van grote waarde kan zijn. "Hij kan echt nog wel mee. Ik verwacht nog wel veel van Tadic."