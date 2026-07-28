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'Tadic gaat terugkeren bij Ajax': "Als trainer of teammanager"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Dusan Tadić met het Ajax-uitvak
Dusan Tadić met het Ajax-uitvak Foto: © Pro Shots

Hoewel Dusan Tadic zijn loopbaan vervolgt bij NEC, denkt Mike Verweij dat de Serviër in de toekomst opnieuw aan Ajax verbonden zal zijn. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf blijft de band tussen de club en de voormalig aanvoerder bijzonder sterk.

Ajax probeerde Tadic deze zomer nog binnen te halen, maar niet als speler. Jordi Cruijff en trainer Míchel zagen een rol voor hem weggelegd binnen de kleedkamer, terwijl de Serviër ervan overtuigd is dat hij nog altijd van waarde kan zijn op het veld. Daardoor koos hij uiteindelijk voor een contract bij NEC. Marcel Boekhoorn en trainer Dick Schreuder reisden zelfs naar Belgrado om hem van die overstap te overtuigen.

Verweij verwacht dat Tadic ook in Nijmegen nog van grote waarde kan zijn. "Hij kan echt nog wel mee. Ik verwacht nog wel veel van Tadic."

Dat de liefde tussen Ajax en Tadic onveranderd groot is, bleek volgens Verweij tijdens het Conference League-duel met Vojvodina. De Serviër was aanwezig op de tribune en werd enthousiast toegezongen door de meegereisde Ajax-supporters.

"En dan staat hij donderdag, maar dat is ook een beetje Dusan Tadic, voor de fans van Ajax te klappen en wordt hij toegezongen. Ook al gaat hij naar NEC, Tadic is en blijft een Ajacied", zegt Verweij. "Hij is drie keer kampioen geworden. Zijn statistieken waren bijna niet normaal, want hij was bijna in elke wedstrijd bij een doelpunt betrokken."

Ook een foto waarop Tadic in gesprek was met technisch directeur Jordi Cruijff zorgde voor veel enthousiasme onder de Ajax-aanhang. "Toen ging het hart van heel veel Ajax-supporters sneller kloppen", aldus Verweij. "Ik denk wel dat Tadic ooit een keer een rol gaat vervullen bij Ajax, als trainer of als teammanager. Het is wel iemand die ze heel graag binnen de club willen hebben."

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