Geschreven door Idse Geurts 15 feb 2022 om 14:02

Volgende week staat er eindelijk weer een Champions League-wedstrijd voor Ajax op het programma. Op 23 februari is Benfica de tegenstander in de achtste finales. In aanloop naar het duel, laat aanvoerder Dusan Tadic zich uit over de mogelijke kansen van Ajax op de eindzege.

“Voor ons was de sleutel om door de groepsfase te komen en dat hebben we gedaan. Dat was de eerste stap. Nu staat de knock-outfase voor de deur en ik denk dat alle zestien teams een kans hebben om de Champions League te winnen.”, laat Tadic weten tegenover de UEFA.

Toch is de Serviër wel realistisch; hij weet dat bepaalde teams écht tot de favorieten behoren. Onder andere Bayern München, Manchester City of Chelsea lijken de gedoodverfde kampioen. “Natuurlijk zijn er twee of drie teams die favoriet zijn, maar dat betekent niet dat ze zullen winnen. Ik denk dat alle zestien teams hoop en kansen hebben om te winnen”, zo stelt de aanvoerder.

Op dit moment lijkt Ajax zeker kans te maken om ver te komen in het toernooi. De Amsterdammers wonnen in de groepsfase al hun wedstrijden en kunnen een doelsaldo van +15 overleggen. Daarnaast lijkt de aankomende tegenstander, Benfica, op papier een mindere ploeg dan Ajax. De kwartfinales lijken dus binnen handbereik te liggen.