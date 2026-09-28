Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tadic geniet van weerzien met oud-Ajacieden: "Ik ben trots op ze"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Dusan Tadic en Kenneth Taylor
Dusan Tadic en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic heeft genoten van zijn weerzien met verschillende oude bekenden bij het Nederlands elftal. Na de 1-2 overwinning van Oranje op Servië zocht onder anderen Kenneth Taylor hem op tijdens een interview met De Telegraaf.

Nederland trok zondagavond aan het langste eind tegen Servië. Mexx Meerdink opende voor rust vanaf de strafschopstip de score, waarna Luka Jovic direct na de pauze voor de gelijkmaker zorgde. Meerdink maakte vervolgens ook de winnende 1-2.

Tadic begon bij Servië op de bank, maar kwam tijdens de rust binnen de lijnen en drukte direct zijn stempel op de wedstrijd. Zowel voor als na het duel zocht hij verschillende spelers van Oranje op.

"Het was leuk om mijn jongens te zien. Ik heb tegen al deze jongens op het veld al eens gespeeld of zelfs met ze gespeeld", vertelt Tadic tegenover De Telegraaf. Tijdens het interview kwam Taylor kort langs om zijn voormalige ploeggenoot te begroeten.

Tadic heeft nog altijd een warme band met verschillende spelers die hij uit zijn jaren in Nederland kent. Hij volgt hun ontwikkeling dan ook met veel belangstelling. "Het is mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Ik ben trots op ze", aldus de Serviër.

Gerelateerd:
Marcos Leonardo kijkt toe vanaf de bank

'Marcos Leonardo ziet zijn transferwaarde met miljoenen dalen'

0
Kenneth Taylor

Taylor geniet bij Oranje: "Bij Ajax waren dat de voorbeelden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dušan Tadić Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic geniet van weerzien met oud-Ajacieden: "Ik ben trots op ze"

'Marcos Leonardo ziet zijn transferwaarde met miljoenen dalen'

Taylor geniet bij Oranje: "Bij Ajax waren dat de voorbeelden"

Ajax vroeg miljoenen voor Kaplan, maar NEC betaalde veel minder

Ajax-beul nog altijd bedreigd na goal: "Tot op de dag van vandaag"

'Youri Baas ziet zijn eigen transferwaarde met miljoenen dalen'

Nederland verslaat stug Servië dankzij twee goals van Meerdink

Godts krijgt vrijheid bij Van Bommel: "Zelfs als ze niet lukken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws