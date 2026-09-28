Tadic geniet van weerzien met oud-Ajacieden: "Ik ben trots op ze"

Dusan Tadic heeft genoten van zijn weerzien met verschillende oude bekenden bij het Nederlands elftal. Na de 1-2 overwinning van Oranje op Servië zocht onder anderen Kenneth Taylor hem op tijdens een interview met De Telegraaf.

Tadic begon bij Servië op de bank, maar kwam tijdens de rust binnen de lijnen en drukte direct zijn stempel op de wedstrijd. Zowel voor als na het duel zocht hij verschillende spelers van Oranje op.

"Het was leuk om mijn jongens te zien. Ik heb tegen al deze jongens op het veld al eens gespeeld of zelfs met ze gespeeld", vertelt Tadic tegenover De Telegraaf. Tijdens het interview kwam Taylor kort langs om zijn voormalige ploeggenoot te begroeten.

Tadic heeft nog altijd een warme band met verschillende spelers die hij uit zijn jaren in Nederland kent. Hij volgt hun ontwikkeling dan ook met veel belangstelling. "Het is mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Ik ben trots op ze", aldus de Serviër.