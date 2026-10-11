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Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"

Thomas
bron: ESPN
Dusan Tadic en Sofyan Amrabat
Dusan Tadic en Sofyan Amrabat Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic heeft zich uitgesproken over de ophef die is ontstaan na zijn uitspraken over Ajax en NEC. De Servische aanvaller vindt dat zijn woorden uit hun verband zijn getrokken en benadrukt dat hij geen gebrek aan respect heeft getoond richting de Nijmeegse club. Volgens de voormalig Ajacied zijn de media regelmatig op zoek naar negatieve uitspraken, waardoor interviews een verkeerde lading krijgen.

"Heel mijn carrière heb ik interviews gegeven, maar het is vaak zo dat media naar iets op zoek zijn. Veel media zijn op zoek naar iets negatiefs, iets om te kunnen verdraaien. Ik zou met mijn ervaring nooit NEC niet respecteren. Nooit van mijn leven. Maar als ik tien vragen krijg over het verschil tussen Ajax en NEC, wat moet ik dan doen: stil blijven en mijn hoofd schudden?", vraagt Tadic zich af.

De Serviër vindt het teleurstellend hoe zijn uitspraken zijn opgepakt en vreest dat voetballers hierdoor steeds minder openhartig worden. "Ik ben misschien oud, maar ik weet precies wat ik gezegd heb. Het is heel erg jammer, dat het vaak zo gaat in de media. Waarom moet dat? Want op deze manier willen spelers steeds minder zeggen. Maar Ajax behoort tot de top-10 clubs in Europa, als het gaat om geschiedenis en spelers. Dat is niet te vergelijken met NEC. Wij zijn een goede subtop-club en nu aan het groeien."

Tadic benadrukt dat hij tevreden is met de ontwikkeling van NEC en veel waardering heeft voor de club. "Vorig seizoen was geweldig voor de club en nu willen we het ook goed doen in Europa. We hebben een goede coach en goede structuur, de club is groeiende. Maar als je mij vraagt welke club de betere spelers heeft, natuurlijk zeg ik dan Ajax. Maar ik geef liever interviews op camera, want dan zien de mensen wat ik zeg. Ik weet wat ik gezegd heb, dus het is niet goed hoe dat interview naar buiten is gekomen."

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