Geschreven door Jeroen Baaij 08 apr 2021 om 23:04

Tadic stond er verslagen bij. De aanvoerder van Ajax kon voor de camera van RTL7 alleen maar uitbrengen, dat deze nederlaag pijn doet. ‘Ik moet maken 2-0,’ vertelde de teleurgestelde aanvoerder van Ajax. Tadic vertelde dat als hij de penalty wel had gemaakt, dat het dan waarschijnlijk een makkelijke wedstrijd wordt. ‘Nu krijg je het onnodig lastig,’ zei Tadic. Wanneer mijn penalty erin gaat, dan wordt het makkelijk, aldus Tadic. Ook Tadic vond de eerste tegengoal volkomen onnodig. Tadic vond dat dit een goede les moest zijn voor Ajax. Volgende week in Rome moeten we winnen, vertelde Tadic alweer strijdbaar.

“Het was een mooie goal van Klaassen,’ vond Tadic. We voelen elkaar moeiteloos aan, aldus Tadic.

‘Ik moet scoren. Ik had het niet verwacht,’ vertelde Tadic later. ‘Het doet pijn dat Kjell die fout maakt, maar we moeten zelf scoren,’ volgens de aanvoerder. Tadic vond dat Ajax meer had verdient. Tadic vond dat Ajax de wedstrijd moest killen. Voetbal is emotie, vertelde een zwaar teleurgestelde aanvoerder.