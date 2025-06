'Tadic in de wachtkamer': "De selectie is gewoon veel te vol"

Tadic vertrok onlangs bij Fenerbahce en wordt al geruime tijd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. "Het leek er heel lang op dat hij zou komen. Dat is nog steeds wel een optie, want hij is in beeld en Ajax wil hem heel graag halen", begint Verweij in Kick-off podcast van De Telegraaf. "Maar op dit moment is de selectie gewoon nog veel te vol en moet er eerst verjongd worden in plaats van nog meer verouderen, dus Tadic zal geduld moeten hebben."

De ervaren aanvaller wordt ondertussen ook in verband gebracht met clubs uit Griekenland en Servië. "Ik weet niet of Tadic geduld heeft", aldus Verweij. "Tadic is zeker een optie. Ik weet zeker dat ze Tadic en Blind heel graag willen halen, maar eerst moet de grote schoonmaak beginnen. Dat schiet nog niet op."