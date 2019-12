Geschreven door Jelmer Jager 18 dec 2019 om 21:12

Ajax won woensdagavond met 4-3 van Telstar. De Amsterdammers zijn toe aan de winterstop, zo gaf ook Dusan Tadic toe na afloop van de wedstrijd. Tegen Telstar speelde Ajax slordig. “Het was een lastige avond, maar het is in dit soort wedstrijden het belangrijkst dat je wint. En dat hebben we gedaan…”, zo laat hij weten aan FOX Sports.

“We moeten ook kritisch zijn, want het mag niet dat we drie goals tegen krijgen. Ook de manier waarop mag niet. We moeten zondag de eerste seizoenshelft goed afsluiten nu, want we hebben rust nodig.”

Na komende zondag (ADO Den Haag-thuis, red.) kunnen de Ajacieden eindelijk even rust nemen na een zwaar jaar. “Je ziet wel dat we aan wat rust toe zijn. Zeker na die klap tegen Valencia vorige week. Dat was een grote teleurstelling voor ons. Dan merk je dat je ook mentaal even toe bent aan wat rust. Maar we zijn professionals en moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. Veel begint ook in je hoofd. Als je je daar goed voelt, dan voelt je lichaam ook beter. Voor ons is het belangrijk om door te gaan en zondag het winnend af te sluiten. Dan hebben we eindelijk even rust en vakantie.”