Tadic kiest voor lucratief avontuur na eerdere afgeketste transfer

Dusan Tadic heeft een nieuwe club gevonden. De 36-jarige Servische aanvaller is vrijdag officieel gepresenteerd bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Na zijn vertrek bij Fenerbahçe eerder deze zomer was Tadic enige tijd zonder club.

De afgelopen maanden werd de routinier gelinkt aan diverse clubs. Onder meer Ajax, Atlético Madrid en Rode Ster Belgrado toonden interesse, maar een terugkeer naar Amsterdam werd door trainer John Heitinga uitgesloten. Ook een overstap naar zijn voormalige club Rode Ster ketste uiteindelijk af. Nu is duidelijk waar zijn toekomst ligt: bij Al Wahda.

De club uit Abu Dhabi heeft de komst van Tadic via officiële kanalen bevestigd. Over de duur van het contract is niets bekendgemaakt. In het persbericht prijst Al Wahda de ervaring en kwaliteiten van de Serviër: "Dusan Tadic beschikt over uitstekende technische vaardigheden en een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van individuele en collectieve prestaties", zo klinkt het in een verklaring op X. "De club wenst hem veel succes in het komende seizoen."