Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"
Dusan Tadic kijkt uit naar het Nations League-duel van zondag tegen Nederland. De Serviër kent nog een hoop spelers uit de selectie uit zijn tijd bij onder andere Ajax, FC Twente en FC Groningen.
Na het EK van 2024 zette Tadic een punt achter zijn interlandloopbaan, maar inmiddels is de Serviër weer terug. Nu wacht het duel met Nederland aankomende zondag. "Ik heb met vijftig of zestig procent procent van de spelers van het Nederlandse team gespeeld en tegen de anderen heb ik gespeeld", blikt hij vooruit op de persconferentie.
"Ik ken ze allemaal en het is leuk om te zien hoe ze zich hebben ontwikkeld en welke richting hun carrières zijn ingeslagen", aldus de oud-speler van Ajax.
Hij hoefde zijn bondscoach niet van tips te voorzien. "Dat was niet nodig. Ik denk dat de bondscoach en zijn team uitstekend werk leveren op het gebied van analyses, ze letten op elk detail. Het is niet nodig dat ik daarbij help, want ze gaan grondig te werk en houden rekening met alles", besluit de international.
Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"
'Brian Brobbey staat op verlanglijst van Engelse grootmacht'
FC Barcelona over Frenkie: "Geen plaats voor hem in de selectie"
Oud-Ajacied redt Bas Nijhuis langs snelweg: "Die kerel is gek"
Liverpool haalt oud-Ajax-target binnen als technisch directeur
Steur over Ajax-verdediger: "Dan was hij denk ik wel opgeroepen"
Spaan: "Zelfs Aaron Bouwman heeft geklapt voor Ruben van Bommel"
'Ajax ziet marktwaarde Tolu stijgen na sterke seizoensstart'
Van Bommel sprak Godts toe: "Heb ik Mika op het hart gedrukt"
Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"
Smit vindt Ajax geen stap omhoog: "AZ doet niet onder voor Ajax"
Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"
Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal
Ex-Feyenoorder legt Ajax-stap uit: "Hier gewoon beter op mijn plek"
Spaan schreeuwt om voormalig Ajax-duo: "Het wachten is op..."
Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"
Driessen geeft tekst en uitleg: "Jammer dat hij voor Ajax is"
Ajax waarschuwt supporters: "Denk goed na of je deze reis wilt maken"
Ajax-directeur weigert bonus: "Behaald, maar vond dat niet opwegen"
Financiële ommekeer bij Ajax na verlies van 37,3 miljoen euro
Reiziger maakt opvallende keuze: ex-Ajacied blijft op de bank
Koeman bedankt Ajax-fans: "Enorme hoeveelheid liefde en steun"
Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"
Xavi zeer lovend over Ajacied: "Je bent inderdaad een krijger"
Reiziger over vertrokken Ajacied: "Speler die je niet zoveel hebt"
Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren
Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
Paes onthult razendsnelle Ajax-transfer: "Best surrealistisch"
Ouazane opnieuw in beeld bij Real Madrid: "Doel is duidelijk"