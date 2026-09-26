Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"

Dusan Tadic kijkt uit naar het Nations League-duel van zondag tegen Nederland. De Serviër kent nog een hoop spelers uit de selectie uit zijn tijd bij onder andere Ajax, FC Twente en FC Groningen.

Na het EK van 2024 zette Tadic een punt achter zijn interlandloopbaan, maar inmiddels is de Serviër weer terug. Nu wacht het duel met Nederland aankomende zondag. "Ik heb met vijftig of zestig procent procent van de spelers van het Nederlandse team gespeeld en tegen de anderen heb ik gespeeld", blikt hij vooruit op de persconferentie.

"Ik ken ze allemaal en het is leuk om te zien hoe ze zich hebben ontwikkeld en welke richting hun carrières zijn ingeslagen", aldus de oud-speler van Ajax.