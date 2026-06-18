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Ajax historie & oud-spelers

'Tadic laat contract ontbinden en vertrekt bij club uit VAE'

Amber
bron: SharjahSports
Dusan Tadic tijdens de warming-up
Dusan Tadic tijdens de warming-up Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic lijkt alweer afscheid te nemen van Al-Wahda. Volgens SharjahSports vertrekt de voormalig aanvoerder van Ajax na slechts één seizoen bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De 37-jarige Serviër maakte afgelopen zomer de overstap naar Al-Wahda, maar zou inmiddels hebben aangegeven te willen vertrekken. De club en de ervaren aanvaller hebben daarop besloten de samenwerking in goed overleg te beëindigen.

Ondanks zijn korte verblijf speelde Tadic een belangrijke rol binnen het elftal. De linkspoot vormde samen met voormalig Liverpool-spits Christian Benteke een van de ervaren krachten in de selectie.

In sportief opzicht kende Tadic een productief seizoen. In 41 officiële wedstrijden was hij goed voor vijf doelpunten en maar liefst twintig assists, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de aanvallende productie van Al-Wahda.

Met zijn vertrek komt er na één jaar alweer een einde aan zijn avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. Waar Tadic zijn loopbaan vervolgt, is vooralsnog niet bekend.

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