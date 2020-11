Geschreven door Jordi Smit 25 nov 2020 om 09:11

© Proshots

Dusan Tadic mag dan wel bijna 32 jaar oud zijn, van blessures heeft hij vooralsnog weinig last. De Servische aanvaller scoorde in zijn laatste acht wedstrijden maar liefst achtmaal, waarmee hij bij Ajax zijn grootse vorm laat zien.

De ervaren voetballer moest afgelopen zomer afscheid nemen van zijn maatje Hakim Ziyech, die naar Chelsea vertrok. Met Antony als nieuwe aanvaller presteren de Amsterdammers echter wederom uitstekend. Mede door de 0-13 overwinning op VVV-Venlo heeft Ajax in slechts negen wedstrijden al 37 doelpunten op zijn naam staan. Tadic is leider van de aanval en dan ook zeer belangrijk in het spel. Gelukkig voor de Amsterdamse club is Tadic bovendien fitter dan ooit. “Ik werk al een hele lange tijd aan mijn lichaam”, legt hij uit aan Ajax TV. “Ik zorg dat ik ook preventief train. Je weet natuurlijk niet of je geblesseerd raakt, maar ik doe er alles aan om dat te voorkomen.”

Tadic moest afgelopen week nog een flinke teleurstelling verwerken. In de play-offs voor het Europees Kampioenschap van 2021 nam hij het met zijn Servië op tegen Schotland. Vooraf had de Ajacied nog veel vertrouwen in een goede afloop, maar uiteindelijk was het Schotland dat voor het eerst in 22 jaar weer naar een groot toernooi ging. Het Interlandvoetbal maakt het programma ook voor Tadic zeer hectisch, al vindt hij dit ook volkomen begrijpelijk. “Het is goed dat er bij Ajax altijd veel jongens voor hun nationale team uitkomen. Het is ook belangrijk dat iedereen goed speelt en weer fit terugkeert bij Ajax.”