Geschreven door Jessica Westdijk 18 mei 2021 om 15:05

Dusan Tadic kon Ajax vorige zomer verruilen voor FC Barcelona. Een kans die velen niet voorbij zouden laten gaan, maar de aanvoerder van Ajax deed dat wel. “Die kans was er vorig jaar, maar ik heb het niet gedaan. Dit is mijn club en daar doe ik alles voor”, vertelt Tadic in De Telegraaf.

“Voetballen geeft plezier. En het is de beste beslissing van mijn leven om naar Ajax te gaan. Het was vanwege de filosofie, de vele grootheden die hier hebben gevoetbald, de historie en de fans altijd al mijn droomclub. Ajax is de mooiste van allemaal”, zo vertelt hij nog maar eens.

Tadic kwam in 2017 naar Ajax en verlengde in de zomer van 2019 zijn contract tot maar liefst medio 2026. Daarin werd opgenomen dat hij in ieder geval tot medio 2023 als voetballer actief is en daarna mogelijk in een rol als trainer. De aanvoerder was ook dit seizoen enorm belangrijk. Hij werd door de supporters verkozen tot Ajacied van het Jaar en werd ook bij De Telegraaf uitgeroepen tot Speler van het Jaar.