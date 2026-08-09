Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Tadic tekende onlangs verrassend bij NEC en na zijn invalbeurt tegen Olympiakos begon de aanvaller zaterdag tegen Telstar voor het eerst in de basis bij de Nijmegenaren. Het werd een teleurstellend debuut; Telstar won met 1-2.

Van Polen vond dat Tadic nog niet kon leveren wat gevraagd wordt bij NEC. "Je gaat kijken naar Tadic en hoe hij die rol gaat invullen. Gisteren staat hij in de spits en je weet wat Bryan Linssen daar brengt", begint de analist bij ESPN. "Linssen is een type die meer diepgaat en Tadic komt meer in de bal."