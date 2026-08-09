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Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Max
bron: ESPN
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic maakte zaterdag tegen Telstar zijn basisdebuut voor NEC. Bram van Polen zag dat de voormalig Ajacied nog weinig potten kon breken. 

Tadic tekende onlangs verrassend bij NEC en na zijn invalbeurt tegen Olympiakos begon de aanvaller zaterdag tegen Telstar voor het eerst in de basis bij de Nijmegenaren. Het werd een teleurstellend debuut; Telstar won met 1-2.

Van Polen vond dat Tadic nog niet kon leveren wat gevraagd wordt bij NEC. "Je gaat kijken naar Tadic en hoe hij die rol gaat invullen. Gisteren staat hij in de spits en je weet wat Bryan Linssen daar brengt", begint de analist bij ESPN. "Linssen is een type die meer diepgaat en Tadic komt meer in de bal."

Volgens Van Polen was het met Tadic nog wat onwennig bij NEC. "Daar moet NEC aan wennen. Daarom bracht Schreuder volgens mij de tweede helft ook Sierhuis binnen naast Tadic. Linssen stormt normaal door, dat doet Tadic niet. Het is nog heel erg zoeken daarin."

De Serviër gaf wel een assist bij de goal van Sierhuis. "De laatste momenten dat hij onder de bal kon komen, werd hij sterker. Toen gaf hij ook de goede assist op Sierhuis", aldus Van Polen. "Ik vond hem eerst echt slecht."

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