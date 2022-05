Geschreven door Idse Geurts 16 mei 2022 om 09:05

Vanwege zijn assist tegen Vitesse is Dusan Tadic nu, samen met Dirk Kuyt, de meest waardevolle Eredivisie-speler in deze eeuw. Dit meldt ESPN. De Serviër is gedurende zijn acht seizoenen in de Eredivisie betrokken geweest bij 225 doelpunten. Zo scoorde Tadic 108 keer in de Eredivisie, en bereidde hij 117 keer een doelpunt voor.

Hoewel Tadic in de Eredivisie ook voor FC Groningen en FC Twente speelde, is de aanvaller vooral bij Ajax van ongekende waarde. In 2018 werd Tadic voor een recordbedrag van 17,1 miljoen euro overgenomen van Southampton. Dit bedrag heeft de aanvaller echter dubbel en dwars terugbetaald. In zijn vier seizoenen bij Ajax wist Tadic 66 keer het net te vinden en gaf hij 64 assists. Ook werd de aanvaller in het seizoen 2018/19 topscorer van de Eredivisie met 28 doelpunten.

Hoewel Tadic nu de titel ‘meest waardevolle Eredivisie-speler van deze eeuw ‘ nog moet delen met Dirk Kuyt, zal het niet lang duren voordat Tadic op eenzame hoogte staat. De aanvaller lijkt niet te gaan vertrekken bij Ajax en de huidig aanvoerder van Ajax laat vrijwel elke week nog zien dat hij het niveau makkelijk aankan.

Daarnaast speelt Tadic volgend seizoen weer onder Alfred Schreuder. In 2018 werd Tadic op advies van Schreuder binnengehaald door Ajax. De nieuwe oefenmeester van Ajax noemde Tadic zelfs ‘een van de beste aankopen ooit van Ajax’. Verder is Tadic ook erg te spreken over Schreuder. “Alfred is tactisch geweldig en een persoonlijkheid, hij heeft alles. Het is geweldig en mooi om samen te werken met hem”, stelde Tadic zondag na afloop van het gelijkspel tegen Vitesse. Hopelijk kunnen Tadic en Schreuder volgend seizoen het beste uit elkaar naar bovenhalen.