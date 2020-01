Geschreven door Jelmer Jager 26 jan 2020 om 17:01

Dusan Tadic baalt van Ajax’ optreden in en tegen Groningen. Ajax verloor met 2-1 en kwam pas heel laat op gang. “Het is altijd moeilijk om hier tegen Groningen te spelen. In de eerste helft waren we heel slordig. We moeten veel scherper zijn en speelden gewoon niet goed. In de tweede helft spelen we wel iets beter, maar eigenlijk te laat. Als we de hele wedstrijd zo spelen, dan winnen we waarschijnlijk gewoon”, laat de aanvoerder weten aan FOX Sports.

De eerste helft schoot Ajax slechts één keer op doel en dat was de aftrap van Tadic. De Serviër zag dat zijn team slecht opbouwde. “We staan niet goed in onze posities. We willen met drie man achterin opbouwen en op die manier krijgen we meer ruimte ergens anders. Maar dat lukte nu niet. We speelden ook te zwak in onze duels. Dat mag niet gebeuren.”

Het missen van enkele basisspelers als André Onana, Hakim Ziyech, David Neres en Daley Blind mag volgens Tadic nooit een excuus zijn. “We missen veel jongens, ja. Maar daardoor krijgen andere spelers een kans die ze moeten pakken. Wij zijn Ajax en de grootste club, dus het missen van spelers mag geen excuus zijn. We moeten zelf beter spelen. We hebben ervaring genoeg en moeten nu zelf in de ‘mirror’ kijken.”