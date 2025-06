'Tadic mogelijk toch niet naar Ajax; veel clubs tonen interesse'

Ajax hoopt deze zomer Dusan Tadic terug te halen naar Amsterdam, maar dat blijkt geen eenvoudige opgave. De Servische aanvaller is namelijk ook in beeld bij meerdere andere clubs.

Dat nieuws meldt de Griekse media. Zo zouden AEK Athene, Olympiakos en Panathinaikos interesse hebben in de 36-jarige routinier, net als Partizan Belgrado uit zijn thuisland Servië.

Tadic is transfervrij na zijn vertrek bij Fenerbahçe en heeft daarnaast ook opties in België en Saudi-Arabië, waardoor een terugkeer naar Ajax nog verre van zeker is.