Geschreven door Jessica Westdijk 12 mrt 2021 om 12:03

Dusan Tadic was donderdagavond tegen Young Boys trefzeker en maakte daarmee alweer zijn 16 goal voor Ajax in Europees verband. Daarmee stijgt de Serviër weer een plekje op de Europese topscorerslijst van Ajax. Hij staat nu op een gedeelde vijfde plaats, samen met Soren Lerby en Luis Suárez.

De nummer 3 en 4 zijn ook in het vizier. Op nummer 4 staat Sjaak Swart met 18 goals, op nummer 3 Klaas Jan Huntelaar met 19 goals. Om nummer 1 Jari Litmanen in te halen, heeft Tadic nog even te gaan: hij maakte 26 goals voor Ajax in Europees verband. Overigens kwam Davy Klaassen met zijn goal ook de top 10 binnen. Hij heeft nu 13 Europese goals gemaakt namens Ajax.

Top 10 doelpuntenmakers voor Ajax in Europa: