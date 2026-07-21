'Tadic niet naar Eredivisie en kiest voor totaal ander avontuur'
Dusan Tadic wordt al enkele dagen gelinkt aan een terugkeer naar de Eredivisie, maar dat lijkt er niet van te komen. Lokale bronnen melden aan Voetbal International dat de Serviër een nieuwe club heeft in de Verenigde Arabische Emiraten.
NEC en FC Twente zouden interesse hebben in een terugkeer van Tadic naar de Eredivisie. Al snel bleek echter dat de komst van de Serviër voor beide clubs financieel erg lastig zou worden. Qua beschikbaarheid hebben de Eredivisie-teams nu ook een probleem. Tadic zou rond zijn met een contract bij Al Nasr, de nummer zes van de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten.
Tadic gaat een contract voor één jaar tekenen bij de club waar zijn landgenoot Milos Milojevic hoofdtrainer is. De 37-jarige aanvaller blijft daardoor in de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig seizoen speelde hij voor Al Wahda in dezelfde competitie, maar die ploeg besloot Tadic na één jaar transfervrij te verlaten. Een terugkeer naar de Eredivisie lag kort in het verschiet, maar de aanvaller blijft toch in de Emiraten.
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