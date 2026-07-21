Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Tadic niet naar Eredivisie en kiest voor totaal ander avontuur'

Arthur
Dusan Tadic tijdens de warming-up
Dusan Tadic tijdens de warming-up Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic wordt al enkele dagen gelinkt aan een terugkeer naar de Eredivisie, maar dat lijkt er niet van te komen. Lokale bronnen melden aan Voetbal International dat de Serviër een nieuwe club heeft in de Verenigde Arabische Emiraten.

NEC en FC Twente zouden interesse hebben in een terugkeer van Tadic naar de Eredivisie. Al snel bleek echter dat de komst van de Serviër voor beide clubs financieel erg lastig zou worden. Qua beschikbaarheid hebben de Eredivisie-teams nu ook een probleem. Tadic zou rond zijn met een contract bij Al Nasr, de nummer zes van de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Tadic gaat een contract voor één jaar tekenen bij de club waar zijn landgenoot Milos Milojevic hoofdtrainer is. De 37-jarige aanvaller blijft daardoor in de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig seizoen speelde hij voor Al Wahda in dezelfde competitie, maar die ploeg besloot Tadic na één jaar transfervrij te verlaten. Een terugkeer naar de Eredivisie lag kort in het verschiet, maar de aanvaller blijft toch in de Emiraten.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dušan Tadić
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws