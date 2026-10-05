Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"

Dusan Tadic vindt dat Servië zondagavond meer had verdiend tegen het Nederlands elftal. De voormalig aanvoerder van Ajax zag zijn land met 2-1 verliezen, maar was na afloop toch tevreden over het optreden van de Serviërs. Tegelijkertijd sprak hij vol lof over Oranje.

"Ik vind dat we een heel goede wedstrijd hebben gespeeld, vooral in de eerste helft. We hadden meer verdiend", vertelt Tadic tegenover Arena Sport. "Maar zelfs als we hadden gewonnen of gelijkgespeeld, is het belangrijkste hoe we hebben gespeeld. Als team hebben we het heel goed gedaan. We verdedigden en vielen gezamenlijk aan, we zakten niet zo ver terug als tegen Duitsland en daardoor hebben we het hen ook moeilijk gemaakt."

Volgens Tadic kan Servië veel meenemen uit het duel met Nederland. De ervaren aanvaller benadrukt dat zijn ploeg juist tegen sterke tegenstanders stappen moet zetten. "Deze wedstrijden moeten ons helpen om beter op elkaar ingespeeld te raken. Het is goed dat we onze beste wedstrijd als laatste hebben gespeeld, tegen het sterkste team in de groep", gaat hij verder.