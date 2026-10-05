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Ajax historie & oud-spelers

Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"

Amber
Dusan Tadic
Dusan Tadic Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic vindt dat Servië zondagavond meer had verdiend tegen het Nederlands elftal. De voormalig aanvoerder van Ajax zag zijn land met 2-1 verliezen, maar was na afloop toch tevreden over het optreden van de Serviërs. Tegelijkertijd sprak hij vol lof over Oranje.

"Ik vind dat we een heel goede wedstrijd hebben gespeeld, vooral in de eerste helft. We hadden meer verdiend", vertelt Tadic tegenover Arena Sport. "Maar zelfs als we hadden gewonnen of gelijkgespeeld, is het belangrijkste hoe we hebben gespeeld. Als team hebben we het heel goed gedaan. We verdedigden en vielen gezamenlijk aan, we zakten niet zo ver terug als tegen Duitsland en daardoor hebben we het hen ook moeilijk gemaakt."

Volgens Tadic kan Servië veel meenemen uit het duel met Nederland. De ervaren aanvaller benadrukt dat zijn ploeg juist tegen sterke tegenstanders stappen moet zetten. "Deze wedstrijden moeten ons helpen om beter op elkaar ingespeeld te raken. Het is goed dat we onze beste wedstrijd als laatste hebben gespeeld, tegen het sterkste team in de groep", gaat hij verder.

De oud-Ajacied heeft veel respect voor het niveau van Nederland. "Nederland is een grootmacht, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik zei voor de wedstrijd tegen de jongens dat we Portugal hebben verslagen door zonder angst het veld op te stappen. Dat hebben we nu ook laten zien. We waren niet bang en hebben veel goede dingen laten zien."

Tadic was daarnaast tevreden over de bijdrage van enkele jonge Servische spelers. Hij ziet veel toekomst in de talenten die tegen Oranje hun kans kregen. "Ik ben heel blij voor Cvetkovic en Gudelj, de jongens die aan de wedstrijd begonnen en fenomenaal hebben gespeeld. Ze gedroegen zich ook fantastisch. Het spijt me dat Cvetkovic niet scoorde nadat Gudelj de bal geweldig naar voren had gebracht. Dat zou mooi zijn geweest voor het Servische voetbal, ik had het hem echt gegund. Ik ben heel blij voor hen, er ligt een mooie toekomst voor ze in het verschiet", besluit Tadic.

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