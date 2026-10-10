Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Dusan Tadic ligt onder vuur na zijn uitspraken over Ajax in gesprek met NU.nl. Daarin zei de oud-Ajacied onder andere dat hij nu met 'mindere spelers' speelt dan in zijn tijd bij Ajax. Vurnon Anita en Robert Maaskant halen uit naar de oud-spits van de Amsterdammers.
"Voor mij was het een stuk eenvoudiger om aanvoerder van Ajax te zijn. Mijn karakter hoort bij een club als Ajax, ik heb de mentaliteit die bij Ajax past", zei Tadic tegen NU.nl in aanloop naar de wedstrijd tegen zijn oude club. "Het is gemakkelijk om met topvoetballers te spelen, zoals in mijn tijd bij Ajax. En het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Het valt me zwaar, ik ben vaak in gevecht met mezelf en dan stormt het in mijn hoofd. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal niet."
"Ik denk niet dat dit bij NEC met open armen ontvangen wordt", begint Anita vrijdagavond bij NOS Studio Sport Voetbal. "Ik denk dat dit wel rondgaat in de kleedkamer en dat jongens hem wel gaan aanspreken... Dit kan niet."
Ook Maaskant vindt de uitspraken onacceptabel. "Ik hoop het", klinkt hij. "Ik hoop echt dat er persoonlijkheden zijn in die kleedkamer van NEC die zeggen: 'Joh, houd jij je smoel eens even en laat het eerst zelf eens zien'. Dit zijn geen opmerkingen die je maakt over je ploeggenoten."
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