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Ajax historie & oud-spelers

Tadic onthult contact met Ajax: "Een aanbod om trainer te worden"

Amber
bron: ESPN
Dusan Tadic
Dusan Tadic Foto: © BSR Agency

Dusan Tadic heeft na zijn eerste training bij NEC duidelijkheid gegeven over het contact dat hij recent had met Ajax. De Servische aanvaller bevestigde dat de Amsterdammers zich bij hem hebben gemeld, maar niet met het voorstel om opnieuw als speler terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

"Er was geen aanbod om voor Ajax te spelen, er was een aanbod om trainer te worden. Maar ik wil liever voetballen, dat is alles", vertelt Tadic bij ESPN. Ook vertelde hij over gesprekken met Jordi Cruijff. "Hij had wat andere prioriteiten. Dat is zijn mening. Hij heeft me een baan als trainer aangeboden, dat is aardig van hem. Maar ik voel me meer op mijn plek op het veld. In de toekomst zullen we wel zien."

De Serviër is lovend over Cruijff: "Ik vind dat Jordi Cruijff het geweldig doet. Hij is een winnaar en ik hoop dat hij er alles aan doet om resultaten te boeken en trofeeën te winnen met Ajax. Ik ben er zeker van dat hij dat met zijn mentaliteit kan."

Ondanks zijn vertrek uit Amsterdam blijft de band tussen Tadic en Ajax bijzonder sterk. De voormalig aanvoerder van de club, die tussen 2018 en 2023 voor de Amsterdammers speelde, is blij met de terugkeer van Daley Blind en blijft de club nauw volgen.

"Ik ben zo blij dat Daley terug is", aldus Tadic. "En dan zijn er ook nog andere ervaren jongens die er al zijn. Mijn band met Ajax is bijzonder. Het was mijn droomclub toen ik klein was en dat zal altijd zo blijven. Ik was aanvoerder van de club. De club betekent veel voor me. Die band is altijd aanwezig."

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