Tadic onthult contact met Ajax: "Een aanbod om trainer te worden"

Dusan Tadic heeft na zijn eerste training bij NEC duidelijkheid gegeven over het contact dat hij recent had met Ajax. De Servische aanvaller bevestigde dat de Amsterdammers zich bij hem hebben gemeld, maar niet met het voorstel om opnieuw als speler terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

"Er was geen aanbod om voor Ajax te spelen, er was een aanbod om trainer te worden. Maar ik wil liever voetballen, dat is alles", vertelt Tadic bij ESPN. Ook vertelde hij over gesprekken met Jordi Cruijff. "Hij had wat andere prioriteiten. Dat is zijn mening. Hij heeft me een baan als trainer aangeboden, dat is aardig van hem. Maar ik voel me meer op mijn plek op het veld. In de toekomst zullen we wel zien."

De Serviër is lovend over Cruijff: "Ik vind dat Jordi Cruijff het geweldig doet. Hij is een winnaar en ik hoop dat hij er alles aan doet om resultaten te boeken en trofeeën te winnen met Ajax. Ik ben er zeker van dat hij dat met zijn mentaliteit kan."