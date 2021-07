Geschreven door Jessica Westdijk 10 jul 2021 om 12:07

Een mogelijke komst van Steven Berghuis naar Ajax maakt al een tijdje heel wat los in Amsterdam en Rotterdam. Maar als het aan Ajax-captain Dusan Tadic ligt, is Berghuis van harte welkom in Amsterdam: “Berghuis is een geweldige speler”, vertelt Tadic bij ESPN. “Een van de beste spelers in de Eredivisie. Hij is een hele goede speler. Of ik hem erbij wil hebben? Ja. Nee, ik heb hem nog geen berichtje gestuurd. Ik ken de details niet, maar goede spelers zijn altijd welkom bij Ajax.”

Ook Haller ziet een samenwerking met Berghuis wel zitten: “Ik ga er niet over, maar natuurlijk zie ik een speler als Berghuis graag komen. Hij heeft goede voorzetten en een goed schot”, aldus de spits. Erik ten Hag wilde niets kwijt over Berghuis: “Wij doen als technische staf nooit geen uitspraken over speler die wel of niet komen. Bij deze wil ik het daar ook graag bij laten.”