Geschreven door Jelmer Jager 02 feb 2020 om 20:02

Afgelopen week verscheen er in de media een gerucht dat FC Barcelona interesse toonde in Dusan Tadic. De Spaanse topclub wilde de Serviër voor zes maanden van Ajax huren. Maar de aanvoerder is blij dat hij zondag gewoon met zijn droomclub wist te winnen van PSV.

“Het was een moeilijke wedstrijd. Het is een belangrijke overwinning voor ons. We hebben een goede mentaliteit getoond. We moesten twee keer voor rust wisselen. Het is lastig om daar mee om te gaan. Maar we hebben het prima opgevangen en goede mentaliteit getoond vandaag als team”, laat hij na afloop weten aan Voetbal Primeur.

Droomclub

Over het Barcelona-gerucht zegt Tadic het volgende: “Ik focus mij alleen op Ajax. Ajax is mijn droomclub. Dit is mijn team. Ik ben heel blij om in dit shirt te kunnen spelen. En ik ben heel trots dat ik bij mijn droomclub speel.”