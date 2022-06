Geschreven door Idse Geurts 16 jun 2022 om 12:06

Voor Dusan Tadic is het geven van een assist net zo mooi als het maken van een doelpunt. Dit vertelt de aanvoerder tegenover Ajax TV. Bovendien is de aanvaller ook ontzettend bedreven in het voorbereiden van een goal. Afgelopen seizoen verzorgde Tadic 22 assists. In het item vertelt de Serviër hoe hij de perfecte assist geeft.

“Als je een assist wil geven moet je altijd weten wat er aan de hand is om je heen”, begint Tadic. “Je moet scherp zijn, visie hebben en altijd je hoofd omhoog houden. Soms moet je wachten op het juiste moment of toch ervoor kiezen om een andere speler in te spelen. Dat soort situaties moet je ook bespreken met elkaar”, vertelt de aanvoerder.

Tadic maakt dan ook bepaalde afspraken met zijn teamgenoten. “Tegen de verdedigers zeg ik altijd dat ze een sterke bal in mijn voet moeten spelen. Dan heb ik namelijk meer tijd. Tegen de rest zeg ik altijd dat ze alleen maar moeten lopen, de bal komt wel. Als spelers mijn naam roepen voor een bal, dan komt de verdediger. Je moet niks zeggen tegen mij, de bal komt vanzelf”, stelt Tadic.