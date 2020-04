Geschreven door Jessica Westdijk 24 apr 2020 om 22:04

Vrijdag besloot de KNVB dat Ajax wel de nummer 1 van dit seizoen is, maar niet de landstitel toegekend krijgt. Ajax is dus geen kampioen en dat kan aanvoerder Dusan Tadic maar moeilijk verkroppen, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Life.

“Je wilt ieder jaar kampioen worden en Ajax staat nu ook bovenaan. Ook onder deze omstandigheden moet je tot kampioen worden uitgeroepen. Ik vind het prima dat de competitie is gestopt, maar de nummer één is de nummer één,” zo is zijn duidelijke mening.

Regels zijn regels, zo vindt Tadic. En in de regels staat dat doelsaldo de doorslag geeft als beide clubs evenveel punten hebben: “Dan is het voor mij heel simpel en moet Ajax tot kampioen worden uitgeroepen. Deze prijs is ons afgepakt.”