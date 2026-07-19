'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'

Dusan Tadic staat mogelijk voor een verrassende terugkeer naar de Eredivisie. Volgens VoetbalPrimeur is NEC in gesprek met de ervaren Serviër over een mogelijke overstap naar Nijmegen.

De 37-jarige aanvaller zit zonder club nadat hij deze zomer vertrok bij Al-Wahda. Daar speelde hij één seizoen, nadat hij eerder uitkwam voor Fenerbahçe. In 42 officiële wedstrijden was Tadic goed voor vijf doelpunten en twintig assists.

Een terugkeer naar Nederland zou niet nieuw zijn voor de Serviër. Eerder speelde hij al voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. Ook kwam hij 111 keer uit voor het nationale elftal van Servië.