Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'

Joram
Dusan Tadic tijdens de warming-up
Dusan Tadic tijdens de warming-up Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic staat mogelijk voor een verrassende terugkeer naar de Eredivisie. Volgens VoetbalPrimeur is NEC in gesprek met de ervaren Serviër over een mogelijke overstap naar Nijmegen.

De 37-jarige aanvaller zit zonder club nadat hij deze zomer vertrok bij Al-Wahda. Daar speelde hij één seizoen, nadat hij eerder uitkwam voor Fenerbahçe. In 42 officiële wedstrijden was Tadic goed voor vijf doelpunten en twintig assists.

Een terugkeer naar Nederland zou niet nieuw zijn voor de Serviër. Eerder speelde hij al voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. Ook kwam hij 111 keer uit voor het nationale elftal van Servië.

NEC hoopt Tadic binnen te halen, maar de club is niet de enige met interesse. Meerdere clubs volgen de ervaren linkspoot. Wel lijkt duidelijk dat Tadic nog niet van plan is om een punt achter zijn carrière te zetten.

Zet in op de WK-finale!

Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Míchel in actie als trainer van Ajax

'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'

0
Kjell Scherpen bij Ajax

'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax historie & oud-spelers Dušan Tadić
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'

'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'

'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'

Ajax-verdediger trainde met Ronaldo: "Wilde hem geen pijn doen"

Steur-familie spreekt zich uit na veel kritiek: "Pure bullshit"

'Ajax mengt zich in strijd met Feyenoord om Turkse aanvaller'

'Oud-Ajacied Álvarez in de schijnwerpers van Portugese grootmacht'

'Kayden Wolff vertrekt bij Ajax en maakt binnenlandse overstap'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws