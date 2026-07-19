'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'
Dusan Tadic staat mogelijk voor een verrassende terugkeer naar de Eredivisie. Volgens VoetbalPrimeur is NEC in gesprek met de ervaren Serviër over een mogelijke overstap naar Nijmegen.
De 37-jarige aanvaller zit zonder club nadat hij deze zomer vertrok bij Al-Wahda. Daar speelde hij één seizoen, nadat hij eerder uitkwam voor Fenerbahçe. In 42 officiële wedstrijden was Tadic goed voor vijf doelpunten en twintig assists.
Een terugkeer naar Nederland zou niet nieuw zijn voor de Serviër. Eerder speelde hij al voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. Ook kwam hij 111 keer uit voor het nationale elftal van Servië.
NEC hoopt Tadic binnen te halen, maar de club is niet de enige met interesse. Meerdere clubs volgen de ervaren linkspoot. Wel lijkt duidelijk dat Tadic nog niet van plan is om een punt achter zijn carrière te zetten.
Zet in op de WK-finale!
Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'
'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'
'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'
Ajax-verdediger trainde met Ronaldo: "Wilde hem geen pijn doen"
Steur-familie spreekt zich uit na veel kritiek: "Pure bullshit"
'Ajax mengt zich in strijd met Feyenoord om Turkse aanvaller'
'Oud-Ajacied Álvarez in de schijnwerpers van Portugese grootmacht'
'Kayden Wolff vertrekt bij Ajax en maakt binnenlandse overstap'
Steijn over ruzies met Sven Mislintat: "Dat is natuurlijk onzin"
'Oud-Ajacied vertrekt voor vier miljoen euro naar Mexicaanse club'
Weghorst laat Ajax-ritueel achter zich: "Niet handig bij FC Twente"
Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"
Geldzorgen verdwenen bij Ajax? "Dan worden er risico's genomen"
Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"
Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"
Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds
Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"
Blind eerlijk: "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn"
Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"
Ajax gaat met goed gevoel Europa in na overwinning op Olympiakos
'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'
Vahle over Ajax-transfer: "Dan kan die deal nog gaan klappen"
AZ zorgt voor verrassing: oud-Ajacied Ibrahimovic tekent in Alkmaar
Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis
Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"
Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel
Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"
Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"
Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"