Tadic reageert op transfergerucht over Ajax: "Je moet respect hebben"

Dusan Tadic wordt al een tijdje in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De hoofdrolspeler, die momenteel bij Fenerbahçe onder contract staat, heeft vrijdagavond ook iets van zich laten horen over een mogelijke overstap.

De aanvaller annex aanvallende middenvelder heeft in Istanbul een aflopend contract en zou daarom terug kunnen keren naar de club waar hij zoveel mooie momenten gekend heeft. Of hij een rentree in Amsterdam gaat maken, laat Tadic nog in het midden als hij gevraagd wordt door de Turkse media naar zijn toekomstplannen.

"Ik heb nog bij geen enkele club een contract getekend'', benadrukt voetballer na de 1-4 zege van Fenerbahçe op Istanbul Basaksehir. "Ajax is een oude club van mij en daarom heel belangrijk, net als Fenerbahçe. Maar ik heb nog niet bij Ajax getekend. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen. En je moet allereerst respect hebben voor de club waarvoor je speelt."