Tadic terug naar Ajax? "Ik denk dat ze hem wel willen halen"

Mike Verweij ziet een nieuwe samenwerking tussen Ajax en Dusan Tadic wel zitten. De journalist benadrukt wel dat, in tegenstelling tot wat veel Turkse media melden, er nog geen akkoord is over een terugkeer.

Tadic lijkt Fenerbahce komende zomer na twee seizoenen weer te verlaten en wordt volop gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. "In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken dat Tadic rond is met Ajax. Daar is absoluut geen sprake van", benadrukt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Er moeten nu heel veel puzzelstukjes gelegd worden bij Ajax en er zijn veel andere prioriteiten."

Een terugkeer bij de club waar Tadic voor zijn Turkse avontuur succesvol was is echter niet helemaal uit de lucht gegrepen. "Ik denk dat Ajax hem uiteindelijk heel graag binnenboord wil halen", aldus Verweij. "Dat is waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en ook een rol te krijgen binnen de organisatie. Je kunt hem wel vergelijken met Perisic. Dat zijn de balkanjongens die in heel veel opzichten het goede voorbeeld geven. Dit soort jongens wil je erbij hebben voor de jonge gasten. Ik denk dat Ajax er uiteindelijk voor gaat kiezen om Tadic binnenboord te halen als dat lukt."