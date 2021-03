Geschreven door Jordi Smit 07 mrt 2021 om 14:03

Dusan Tadic was na het gewonnen eredivisieduel met FC Groningen tevreden over zijn ploeg. De aanvaller was in de 3-1 overwinning verantwoordelijk voor de derde treffer, terwijl hij bij het openingsdoelpunt de assist op zijn naam zette.

De Serviër had veel respect voor de manier waarop de bezoekers voor de dag kwamen. “Het was geen eenvoudige overwinning. Veel credits voor FC Groningen”, stelde de aanvoerder tegenover ESPN. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, omdat FC Groningen een goede ploeg heeft. Ze zetten goed druk en proberen te voetballen. Tijdens de eerste 20 tot 25 minuten moeten we de 2-0 en 3-0 maken, want dan wordt het rustiger.” Daarna kreeg FC Groningen de nodige kansen om terug in de wedstrijd te komen. “We moeten proberen om altijd gefocust en scherp te zijn én volle bak te gaan. FC Groningen speelt een hoge intensiteit met één-tegen-één, waardoor je je persoonlijke duels moet winnen. Dan is het makkelijker. Dat moeten we 90 minuten lang proberen.”

In de eerste helft leek Tadic de assist op de tweede treffer af te leveren. Klaassen miste echter door hard op Sergio Padt te mikken. “Een speler wil altijd een doelpunt maken. Als ik deze bal aan Davy geef, dan maakt hij normaal een doelpunt. Dit kan soms gebeuren.” Zélf miste Tadic ook, maar dan met een penalty. “Ik wilde het inderdaad te mooi doen, want ik mikte in de kruising. Het was goed dat ik een beetje geluk had”, doelde Tadic op het overnemen van de strafschop. De Amsterdammers kunnen na de overwinning volop vooruitkijken naar donderdagavond, wanneer de Europa League-ontmoeting met Young Boys op het programma staat. “We voelen ons goed. We zijn scherp en hebben een winnaarsmentaliteit. We moeten dezelfde dingen doen.”