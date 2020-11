Geschreven door Auke Kooreman 04 nov 2020 om 13:11

De coronamaatregelen leverden Ajax voorafgaand aan het duel met FC Midtjylland flink wat stress op. Uiteindelijk was het team toch nog zo goed als compleet.

Onana, Gravenberch en Tadic vlogen maandagavond naar Denemarken, dinsdagmiddag volgden Klaassen en Stekelenburg nog. PSV maakte vorig week in Cyprus exact dezelfde problemen mee en noemde het volkomen absurd. “Mensen op de wedstrijddag over laten vliegen hoort niet. De spelers horen zich in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd nergens druk om te maken,” gaf Smidt aan in de media. Erik ten Hag had op de persconferentie al goede hoop op aansluiting van een enkeling spelers en zag dat rond dinsdagmiddag werkelijkheid worden.

Dankzij alle omstandigheden kon het management van Ajax om 21:00 eindelijk even rustig genieten van een Champions Leaguewedstrijd. De meegereisde staf werd beloond en zag na 13 minuten al dat Ajax op een 0-2 voorsprong stond. De start was geweldig, maar de resterende 87 minuten waren erg moeizaam. Volgens Tadic kwam de ploeg na de snelle voorsprong niet meer in de wedstrijd. “Wij hadden het moeilijk met Midtjylland. We hadden geen controle en dat zorgde voor een slechte wedstrijd van ons. Ondanks het slechte spel is het wel een belangrijke overwinning,” vertelt hij voor de camera van SBS6.

De aanvoerder hoorde exact 5 uur van tevoren dat hij mocht spelen, maar dat was voor hem geen excuus. “Wij zijn professionele spelers en moeten altijd klaar zijn voor een wedstrijd. De tijd mag niet een excuus zijn om slecht te spelen. Voor mij persoonlijk gaf het juist meer motivatie om hier met 3 punten weg te gaan.”