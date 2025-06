Tadic-transfer onderuit gehaald: "Moet hij zelf ook niet willen"

Verbeek krijgt de volgende stelling voorgeschoteld: 'Dusan Tadic past goed bij de huidige Ajax-selectie'. Zijn antwoord is duidelijk: "Nee", reageert hij. "Hij is 37, het is mooi geweest. Dat moet hij zelf ook niet willen. Hij heeft een goede reputatie bij Ajax, dat moet hij niet weggooien."

Tadic kwam in zijn periode in Amsterdam 161 wedstrijden in actie waarin hij 77 keer scoorde. Tegenwoordig speelt hij in Turkije bij Fenerbahce, waar hij vooralsnog in 73 wedstrijden 21 keer scoorde.