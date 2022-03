Geschreven door Idse Geurts 16 mrt 2022 om 11:03

Dusan Tadic noemt de verliespartij tegen Benfica ‘ongelofelijk’. De aanvoerder van Ajax vond dat de Amsterdammers het spel domineerde, terwijl Benfica slechts één kans kreeg. Uit die kans viel echter wel het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller is teleurgesteld in het resultaat, maar benadrukt wel dat zijn ploeg zich volledig moet richten op de overige prijzen.

“De eerste helft was goed. We hadden kansen, het was dynamisch en we hadden balbezit. De tweede helft waren er momenten dat het beter kon”, stelt Tadic tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. “We wisten de counters van Benfica te stoppen. Uiteindelijk hebben ze één kans gehad en maken ze één doelpunt. Het is ongelofelijk”.

De aanvoerder van Ajax beseft echter wel dat er nog meer prijzen te pakken zijn dit seizoen. Hoewel de Champions League-uitschakeling hard aankomt, moet de ploeg zich gewoon herpakken. “Het is een belangrijke periode, dus we moeten nu als team door. We moeten nu gewoon twee prijzen pakken dit seizoen”, laat Tadic weten. De Serviër besluit de persconferentie met de iconische woorden: “moeten pak schaal en pak beker”.