Geschreven door Idse Geurts 09 sep 2021 om 10:09

Dusan Tadic is afgelopen woensdag verkozen tot Eredivisie Speler van het Jaar. Hij kreeg hierbij de voorkeur boven Davy Klaassen, Steven Berghuis en Giorgos Giakoumakis. Gek is het niet dat Tadic deze prijs won: vorig seizoen was de Serviër goed voor veertien doelpunten en zeventien assists. Hiermee had hij een groot aandeel in de verovering van de 35e landstitel.

Tadic kreeg de prijs uitgereikt door zijn landgenoot, en oud-Ajacied, Marko Pantelic. Pantelic sprak lovend over de aanvoerder van Ajax. “Hij is niet alleen een goede speler, maar ook een goede leider. Met jou, Dusan, gaat de geschiedenis verder van Ajax. Ik hoop dat je nog veel gaat bereiken met Ajax en het Servische nationale team”, zo sprak Pantelic.

Tijdens het Eredivisie Speler van het Jaar Gala, viel niet alleen Tadic in de prijzen. Ook Ryan Gravenberch mocht naar huis met een mooie prijs. Hij won de award voor het grootste talent van het seizoen 2020/2021.