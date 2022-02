Geschreven door Idse Geurts 17 feb 2022 om 14:02

Dusan Tadic lijkt tot het einde van zijn carrière bij Ajax te blijven. Dit vertelt de Serviër tegenover Ajax Life. Behalve zijn liefde voor Ajax lijkt ook de stad Amsterdam hier een grote rol in te spelen. Zo voelt het gezin van Tadic zich enorm thuis in de hoofdstad. “Ze vinden het het hier mooi. Amsterdam is ook een van de mooiste Europese steden”, laat de aanvoerder optekenen. “Ik snap wel dat mensen het gevoel hebben dat Ajax mijn laatste club is, dat is normaal gesproken ook het doel. Ik geef alles voor de club en heb het hier ontzettend naar mijn zin”.

Ook vertelt Tadic dat hij al langer fan is van Ajax. Blijkbaar was de aanvaller als kind al in de ban van Ajax. “Ik zag Ajax als kind de Champions League winnen. Een club met mooie shirtjes, winnaars. Alles aan Ajax vond ik mooi. Zo begint het voor een kind toch? Thuis had ik een spelcomputer, een Sega. Lang geleden in ieder geval. Toen speelde ik vaak met Johan Cruijff”, zo memoreert Tadic.

Tadic speelt inmiddels alweer drieënhalfjaar voor Ajax. De Serviër is voor Ajax een van de meest succesvolle aankopen ooit gebleken. Al sinds zijn eerste seizoen is Tadic belangrijk met doelpunten en assists. Ook dit seizoen is de aanvoerder weer op dreef. In de Eredivisie heeft Tadic al zeven doelpunten gemaakt. Bovendien bereidde hij ook al vijftien(!) keer een doelpunt voor.