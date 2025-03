'Tadic-voorstel van Kroes lekt uit; meer clubs hebben interesse'

Ajax hoopt Dusan Tadic terug te halen in de zomer. In januari kwam de doorgaans betrouwbare journalist Yagiz Sabuncuoglu met het nieuws dat de Amsterdammers een voorstel hadden neergelegd bij de Serviër en nu heeft hij meer details naar buiten gebracht.

Tadic ruilde Ajax in de zomer van 2023 transfervrij in voor Fenerbahçe. In Turkije heeft hij een aflopend contract, waardoor hij nu de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen. Alex Kroes lijkt daar ook wel oren naar te hebben, aangezien hij zich deze winter al meldde bij de speler voor een mogelijke terugkeer.

"Ajax bood hem aan om nog één jaar actief te zijn als speler, om zich daarna bij de technische staf te kunnen voegen", vertelt de journalist van Sports Digitale. Tadic was duidelijk richting zijn oude club: “Ik zal niet op deze aanbiedingen reageren totdat Fenerbahçe zegt dat mijn contract niet zal worden verlengd”, zo citeert hij.

Turkse media schreven eerder dat Fenerbahçe geen contractverlengingen doet, indien het kampioenschap wordt misgelopen. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt momenteel zes punten. "Fenerbahçe heeft besloten te wachten tot het einde van het seizoen om te bepalen wat beide partijen gaan doen met de contractverlenging van Dusan Tadic en Edin Dzeko”, aldus Sabuncuoglu, die weet dat ook vanuit Dubai en Saudi-Arabië interesse is voor de Servische aanvaller.