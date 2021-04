Geschreven door Jeroen Baaij 22 apr 2021 om 21:04

Voor de camera van ESPN stond aanvoerder Tadic chagrijnig te kijken. Als eerste kwam natuurlijk de onterechte beslissing van het arbitrale trio ter sprake. Hans Kraay jr. vertelde de aanvoerder van Ajax aan dat de treffer van Klaassen geen buitenspel was. Tadic vond dat jammer, maar gaf eerlijk aan dat deze beslissing niet het belangrijkste was. “Ajax was gewoon erg slordig geweest”, vond Tadic. Tadic dacht dat de oorzaak lag aan het winnen van de beker van afgelopen zondag. Tadic zei: “Maar je weet ook dat Utrecht volle bak gaat, dan moet je er staan”. Tadic vond dat Ajax niet klaar was geweest voor de wedstrijd tegen Utrecht.

“We denken te makkelijk”, vond Tadic. We hebben een goed seizoen gespeeld, waarin we veel wedstrijden winnen. Maar de energie was er in de eerste helft niet. We denken echt te makkelijk, aldus de aanvoerder. We maken de kansen niet, gaf Tadic met boosheid aan. Toen Klaassen en Anthony erin kwamen veranderde wat, zei Hans Kraay jr. Maar Tadic vond dat alle spelers dat beetje extra moeten brengen. Tadic gaf aan altijd te willen winnen en was helemaal nog niet bezig met de wedstrijd van zondag. Tadic vond dat Ajax beter moet en de spelers zichzelf mogen verwijten.