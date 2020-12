Geschreven door Jessica Westdijk 17 dec 2020 om 10:12

Hoewel er met een 5-4 uitslag genoeg was om over na te praten, ging het na Ajax – FC Utrecht logischerwijs ook over Quincy Promes. De aanvaller zat van zondag tot en met dinsdag in de cel op verdenking van een steekincident. Inmiddels is Promes vrij, maar nog wel verdacht.

Dusan Tadic en Erik ten Hag reageerden op de persconferentie na Ajax – FC Utrecht op de situatie: “Quincy is onze vriend. Hij is een belangrijke speler voor ons. Wij staan achter hem. Hij is onze familie. Wij moeten hem supporten, want we zijn een team”, begon aanvoerder Tadic. De aanvoerder sprak nog niet met Promes, maar als hij hulp nodig heeft, zal het team er voor hem zijn: “Er zijn belangrijke momenten waarin sommige spelers moeite hebben. Dan moeten we diegene helpen. En dat zullen we ook doen. Wij geloven hem en staan achter hem”, aldus Tadic.

Ook Ten Hag staat achter de aanvaller: “In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, herhaalde Ten Hag. ,,Als hij zegt dat hij onschuldig is, waarom zou ik dan aanleiding hebben om hem niet te geloven.” De trainer gaf aan donderdag op de training met Promes in gesprek te gaan.