Geschreven door Auke Kooreman 08 dec 2020 om 14:12

Atalanta is de laatste jaren een titelkandidaat in Italië. De ploeg uit Bergamo speelt al jarenlang een opvallend systeem wat veel succes oplevert. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer haalde mede dankzij het systeem de kwartfinale van de Champions League, maar komt Atalanta daar volgend jaar ook voor in aanmerking?

Als het aan heel Amsterdam en Dusan Tadic ligt niet. “Wij zijn Ajax en wij moeten eigenlijk elke wedstrijd winnen,” zegt de aanvoerder op de vroege persconferentie. De persconferentie was wat vroeger dan normaal en dat alles te maken met de coronatesten.

Na een verlies in eigenhuis en Liverpool heeft Tadic een slechte week achter de rug. “Het is eigenlijk nooit goed als je verliest en je speelt bij Ajax. Tegen Twente waren wij niet goed genoeg. Dat moeten wij morgen anders wel zijn om door te gaan in de Champions League.” Atalanta is van een ander niveau dan Twente, maar de Amsterdammers lieten in de voorgaande Champions Leaguewedstrijden zien opgewassen te zijn tegen de clubs op hoog niveau. “Morgenavond wordt een zware wedstrijd, net als alle andere Champions Leaguewedstrijden geweest zijn. Twee goede teams met verschillende kwaliteiten staan tegen over elkaar morgen. De verschillen zijn klein qua niveau.”

Tadic heeft dit seizoen en voorgaande seizoenen niet veel wedstrijden gemist. Opmerkelijk kan je het noemen, maar voor de aanvoerder zelf is het doodnormaal. “Ik let goed op mijn lichaam. Het belangrijkste is dat je goed eet, genoeg uren maakt in de gym en let op genoeg rust momenten natuurlijk.” Erik ten Hag is het ook opgevallen dat hij elke week 100 procent fit is. “Tadic is een volmaakt prof en is ongetwijfeld een voorbeeld voor vele. Hij is er altijd bij en dat is van grote klasse,” vertelt de trainer op de persconferentie.