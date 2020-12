Geschreven door Auke Kooreman 24 dec 2020 om 15:12

Ook Tadic kon woensdag de stand niet omdraaien en zag Ajax gelijk spelen tegen Willem II. De Serviër was snel na de gelijkmaker nog dichtbij een goal, maar zag zijn schot op de paal belande. Wat zorgde voor een negatief resultaat en teleurgestelde aanvoerder na afloop.

De gemakzucht komt bij wedstrijden waar het verschil tussen beide ploegen heel groot is snel om de hoek kijken en sloeg woensdagavond bij de Amsterdammers ongewild toe. “Ja, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat de energie op is, maar dat zijn allemaal kleine excuses.” De gehele wedstrijd had veel weg van de tweede helft van afgelopen zondag. “Bij ADO Den Haag speelden wij niet slecht, maar was er inderdaad ook weinig energie naar de goal toe.”

Tadic ziet Ajax als de grote en beste club van Nederland die elke week moet winnen. De Serviër herhaalt vaak: “Wij zijn Ajax. Wij moeten altijd winnen.” De aankomende maand krijgt de ploeg van Tadic genoeg wedstrijden om dat te laten zien. “Het wordt een belangrijke maand voor ons. In de aankomende maand zullen wij beter moeten spelen dan de afgelopen wedstrijden. De laatste twee wedstrijden gaan wij kritisch kijken naar wat beter moet.” Tadic staat na 14 wedstrijden op 9 doelpunten en een assist. De aanvoerder is al dicht bij de cijfers van afgelopen seizoen, maar staat nog altijd op grote afstand van de cijfers van het eerste seizoen.