Geschreven door Jessica Westdijk 03 jul 2021 om 14:07

Volgens de Italiaanse journalist Giuanluca Di Marzio zou AC Milan interesse hebben in Dusan Tadic. En sterker nog: Tadic zou een overstap naar Italië zelf ook wel zien zitten.

De journalist meldt dat er al contact is geweest tussen de club en de speler, waarbij Tadic dus zou hebben aangegeven open te staan voor een transfer. Er is nog geen contact geweest tussen AC Milan en Ajax. Toch lijkt een overstap ondenkbaar: Tadic ligt bij Ajax nog tot medio 2026 vast. Vorige zomer wimpelde hij FC Barcelona nog af. “De kans om naar Barcelona te gaan, was er vorig jaar. Maar ik heb het niet gedaan. Ajax is mijn club en daar doe ik alles voor”, vertelde Tadic in De Telegraaf.