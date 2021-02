Geschreven door Kevin Ligtvoet 26 feb 2021 om 14:02

Nico Tagliafico ontbreekt al sinds afgelopen weekend bij Ajax, en volgens De Telegraaf komt dit door een heupblessure en een coronabesmetting. Hij speelde het eerste duel tegen Lille ook al uit met een blessure, zo gaf Erik ten Hag aan. Het is nog niet zeker of hij fit is voor het duel met PSV van aankomende zondag.

Het leek een lichte blessure in Frankrijk vorige week, maar het herstel loopt niet zoals gehoopt en dus is de linksachter een vraagteken voor zondag. De Telegraaf lijkt te weten dat het om een heupblessure gaat, en meldt nu zelfs dat de Argentijn besmet is met het corona-virus. Als dit inderdaad het geval is, lijkt de kans klein op een fitte Tagliafico tegen PSV.