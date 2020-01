Geschreven door Jessica Westdijk 12 jan 2020 om 15:01

Nico Tagliafico heeft bij Ajax een nieuwe kant van zichzelf ontdekt. De linksback scoort in het Ajax-shirt geregeld. Zo maakte hij vorig jaar 2 treffers tegen AEK Athene in de Champions League en was hij in oktober trefzeker tegen Feyenoord.

“Ik heb een nieuwe kant van mezelf leren kennen, een soort spits. Want ik heb veel goals gemaakt”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports. De teller staat inmiddels al op 12 en dat betekent dat hij dicht bij een record is. “Ik wil het record verbreken van Darío Cvitanich, de Argentijn met de meeste goals voor Ajax. Dus ik moet er nog een paar maken.”

Cvitanich kwam in 42 wedstrijden tot 13 treffers voor Ajax. Tagliafico komt dus al behoorlijk in de buurt van de doelpuntenproductie van zijn landgenoot.