Geschreven door Jessica Westdijk 04 feb 2022 om 15:02

Het is tot nu toe een frustrerend seizoen voor Nico Tagliafico. Van een vaste waarde werd hij een bankzitter en deze winter werd hem ook nog een transfer naar FC Barcelona door de neus geboord.

Na de Copa América raakte Tagliafico afgelopen zomer geblesseerd, waardoor hij zijn vaste plek kwijtraakte en ook niet meer terug wist te veroveren. Hij hoopte deze winter dan ook ergens opnieuw te kunnen starten met een schone lei: “Deze winter was ideaal voor een nieuwe kans bij een nieuwe club, om vanaf nul te beginnen en door te groeien. Het was tijd om te gaan”, vertelt hij aan Diario AS.

En die kans kwam er ook toen FC Barcelona zich meldde, maar Ajax wilde hem niet laten gaan. Dat zit de Argentijn dwars: “Ik zit al vier jaar bij Ajax, heb gespeeld met een schedelbreuk, met een beschermende bril, op zeventig procent… Als ze me nodig hadden, zei ik nooit nee. Ik heb alles gegeven, ik heb nooit problemen veroorzaakt en ik heb altijd voor de club gekozen. Ik ben teleurgesteld in Ajax, omdat mij een droomkans is ontnomen.”