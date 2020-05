Geschreven door Jessica Westdijk 14 mei 2020 om 16:05

Nico Tagliafico steekt de laatste tijd niet onder stoelen of banken dat hij het tijd vindt voor de volgende stap in zijn carrière. “Het was altijd mijn doel om in de beste competities te spelen, bij een topclub”, vertelt hij tegen het Argentijnse radiostation Continental. “Ajax is een geweldige club, maar de Eredivisie is geen geweldige competitie. Je moet altijd dromen hebben.”

Interesse in Tagliafico was er voor de coronacrisis voldoende, maar het is nu maar de vraag hoe de transferperiode zal verlopen: “Of ik nog ga vertrekken… Het is allemaal onzeker. Ik probeer te denken aan mijn conditie, om zo fit als mogelijk te zijn voor het geval ik naar een andere club ga.”

Hij laat zich ook niet gek maken door geruchten, zoals over de interesse van FC Barcelona: “Ik sta aan de zijlijn. Misschien sta ik op hun lijst, maar er is niets concreet. Je moet kalm blijven. Ik probeer ook rustig te blijven. Als er iets speelt, dan praat ik met mijn zaakwaarnemer.”