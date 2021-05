Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 14:05

Het zou zomaar kunnen dat Nico Tagliafico zijn laatste wedstrijd in het Ajax-shirt al heeft gespeeld. De verdediger heeft van Ten Hag vervroegd vakantie gekregen en geeft op Radio Marca aan: “Dit jaar is het perfecte moment om te vertrekken.”

Dat betekent overigens niet dat de Argentijn koste wat het kost weg wil uit Amsterdam: “Een transfer ga ik niet forceren, want ik voel me gewoon erg goed bij deze club. Als er iets komt wat voor zowel de club als mij goed is, dan zou dat mooi zijn. Natuurlijk ga ik niet liegen: ik zou heel graag naar een meer uitdagende competitie willen.” Tagliafico speelt inmiddels alweer ruim 4 jaar bij Ajax: “Ik had nooit verwacht dat ik zo lang bij Ajax zou blijven, maar op een of andere manier ben ik me erg thuis gaan voelen bij de club.”

Maar een meer uitdagende competitie ziet hij ook wel zitten. Onlangs werd hij gelinkt aan Inter, een club die hem aanspreekt. Hij noemde de interesse: “Een enorme eer.”