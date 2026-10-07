Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"
Nicolás Tagliafico heeft uitgebreid stilgestaan bij Lionel Messi na diens laatste interland voor Argentinië. De voormalig verdediger van Ajax speelde jarenlang samen met de wereldster en leerde daardoor ook de persoon achter de voetballer goed kennen.
"In het begin zie je hem net als iedereen op het veld", begint Tagliafico in een afscheidsvideo op zijn eigen sociale media. "Maar als je hem beter leert kennen, zie je dat hij uiteindelijk gewoon een mens is. Net als wij allemaal. Het lijkt wel alsof hij zich niet realiseert dat hij Leo Messi is. Buiten het veld is hij gewoon een doodgewone jongen."
De twee maakten samen meerdere grote toernooien mee. Vooral het gewonnen WK van 2022 staat Tagliafico nog helder voor de geest. Messi had tot dat moment al verschillende finales met Argentinië gespeeld, maar een wereldtitel ontbrak nog.
"We hadden allemaal het idee dat er ontzettend veel druk op hem lag. Hij had al zoveel finales gespeeld, maar het lukte hem maar niet om met het nationale team een titel te pakken. We voelden tijdens dat toernooi hoe emotioneel het was toen hij op het veld instortte en huilend op zijn knieën zat. Dat raakte niet alleen ons, maar ook hem."
Volgens Tagliafico leefde binnen de Argentijnse selectie bovendien het besef dat het mogelijk het laatste WK van Messi zou worden. "Ik heb het idee dat we samen met hem extra wilden genieten van zijn laatste WK, omdat we wisten dat het zijn laatste zou zijn. Maar die competitiviteit, dat beest in hem, dreef hem ertoe om drie doelpunten te maken in de eerste wedstrijd."
Tagliafico spreekt tot slot zijn grote waardering uit voor alles wat hij samen met Messi heeft meegemaakt. "Het is zijn liefde en passie", vertelt de 33-jarige linksback over wat hem altijd is bijgebleven.
"Elke keer dat hij de bal raakt, kun je niet anders dan kijken. Ik heb het geluk gehad jarenlang met hem te mogen spelen. Iedereen die van voetbal houdt, weet dat Leo Messi voor altijd verbonden zal zijn met de sport. Hij zal voor altijd in de voetbalgeschiedenis en in het geheugen van mensen blijven", aldus Tagliafico.
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Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"
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