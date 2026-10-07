Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"

"In het begin zie je hem net als iedereen op het veld", begint Tagliafico in een afscheidsvideo op zijn eigen sociale media. "Maar als je hem beter leert kennen, zie je dat hij uiteindelijk gewoon een mens is. Net als wij allemaal. Het lijkt wel alsof hij zich niet realiseert dat hij Leo Messi is. Buiten het veld is hij gewoon een doodgewone jongen."

De twee maakten samen meerdere grote toernooien mee. Vooral het gewonnen WK van 2022 staat Tagliafico nog helder voor de geest. Messi had tot dat moment al verschillende finales met Argentinië gespeeld, maar een wereldtitel ontbrak nog.

"We hadden allemaal het idee dat er ontzettend veel druk op hem lag. Hij had al zoveel finales gespeeld, maar het lukte hem maar niet om met het nationale team een titel te pakken. We voelden tijdens dat toernooi hoe emotioneel het was toen hij op het veld instortte en huilend op zijn knieën zat. Dat raakte niet alleen ons, maar ook hem."