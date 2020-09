Geschreven door Jessica Westdijk 22 sep 2020 om 22:09

Verrassende ontwikkelingen rondom Tagliafico: Ajax en Nico Tagliafico zijn in gesprek over contractverlenging, zo meldt De Telegraaf.

De Argentijn ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam en leek deze zomer te gaan vertrekken. Hij heeft een gelimiteerde transfersom van €25 miljoen in zijn contract, maar door de coronacrisis lijkt dat voor veel clubs een lastig op te hoesten bedrag. Daarnaast is Tagliafico zelf ook kritisch. Zo was Peter Bosz met Bayer Leverkusen wél concreet, maar Tagliafico wees dat aanbod zelf af. Leverkusen speelt Europa League, terwijl hij met Ajax weer de Champions League ingaat. Ook qua salaris zou Leverkusen niet interessanter zijn dan Ajax.

Er kan nog niet gezegd worden dat een transfer helemaal van de baan is, maar een langer verblijf in Amsterdam is inmiddels een serieuze optie.