Geschreven door Idse Geurts 09 sep 2021 om 16:09

Erik ten Hag kan dit weekend waarschijnlijk geen beroep doen op Nicolas Tagliafico en Lisandro Martínez. Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar Tagliafico en Martínez keren zaterdagochtend pas terug van hun interlandverplichtingen met Argentinië. Hierdoor is de kans klein dat Ten Hag het duo zal inzetten. Zeker, aangezien woensdag het Champions League-duel tegen Sporting Lissabon op het programma staat. Een fitte selectie is dus cruciaal.

In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Argentinië een WK-kwalificatie duel tegen Bolivia. Door deze late wedstrijd, zijn Martínez en Tagliafico dus pas zaterdag weer terug in Nederland. Bij het nationale elftal lijkt er echter niet veel speeltijd in te zitten voor de twee Argentijnen. In de laatste twee wedstrijden van Argentinië zat Tagliafico op de reservebank, terwijl Martínez niet eens bij de wedstrijdselectie zat. Dit maakt het gemis van de twee sterkhouders bij Ajax extra zuur.