Geschreven door Jessica Westdijk 21 nov 2020 om 10:11

Volgens het Algemeen Dagblad gaat Nico Tagliafico binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Ajax.



De Argentijn ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam en daar komt waarschijnlijk een jaartje bij. Het lijkt erop dat Tagliafico in ruil daarvoor een hoger salaris gaat ontvangen. Tegelijkertijd geeft het langere contract Ajax een sterkere onderhandelingspositie als zich een geïnteresseerde club meldt in Amsterdam.

De verdediger sprak al meerdere malen uit dat hij het goed naar zijn zin heeft in Amsterdam. Meteen na zijn komst in de winter van 2018 had Tagliafico een basisplaats en sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basis van Ajax. De afgelopen transferperiodes werd hij geregeld aan andere clubs uit onder andere Spanje gelinkt, maar concreet werd dat nooit.