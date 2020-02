Geschreven door Mitch Marinus 20 feb 2020 om 21:02

Ajax moet het in de terugwedstrijd tegen Getafe opnemen zonder Nicolás Tagliafico.

De Argentijn kreeg in de wedstrijd in Madrid zijn derde gele kaart van dit Europese seizoen en daarom moet hij vanaf de tribune toekijken of zijn ploeggenoten de nederlaag kunnen herstellen.

Ook Landgenoot Lissandro Martínez en Dusan Tadic stonden op scherp, maar beiden kregen geen geel.